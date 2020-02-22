نقطة تفتيش الأفلاج تطيح بمواطن بحوزته حبوب مخدرة وحشيش

أخفاها في مكان يصعب الوصول إليه داخل مركبة كان يقودها

تمكّن مركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج، أمس، من ضبط مواطن بحوزته حبوب مخدرة وقطعة حشيش.

وقد استوقف رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج "نقطة التفتيش"، أمس الجمعة، مركبة قادمة باتجاه الجنوب يقودها مواطن في العقد الثالث من عمره.

وبعد إخضاع المركبة للتفتيش عُثِر على 45 حبة من الحبوب المخدرة وقطعة حشيش مخبأة في مكان يصعب الوصول إليها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتسليم المواطن والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

من ناحية أخرى، شهد اليومان الماضيان ضبط مواطنين بحوزتهم حبوب مخدرة وممنوعات.

ويعد مركز الضبط الأمني بالأفلاج من أكثر المراكز الأمنية تحقيقًا للإنجازات في التصدي للمحظورات والمخدرات والممنوعات، وضبط المطلوبين للجهات الأمنية.