في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

الحالة تستمر حتى الساعة الثانية مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وشبه انعدام في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وبدر، وخيبر، والعيص، ووادي الفرع).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 08:19 AM

الحالة تستمر حتى الساعة الثانية مساءً

في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وشبه انعدام في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وبدر، وخيبر، والعيص، ووادي الفرع).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية مساءً.

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