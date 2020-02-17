"الهيئة العامة للترفيه" تستقبل وفدًا من الكونجرس الأمريكي

أشادوا بالنقلة الكبيرة في قطاع الترفيه بالسعودية

استقبلت الهيئة العامة للترفيه وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، وكان في استقبالهم في مقر الهيئة المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية غسان خان، وعدد من المسؤولين.

واطلع الوفد خلال الزيارة على ما تقوم به الهيئة العامة للترفيه من جهود، أسهمت في تطور وحراك ذلك القطاع الحيوي بالسعودية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأبدى الوفد إعجابهم بما رأوه خلال الزيارة، وأشادوا بالنقلة الكبيرة التي يشهدها قطاع الترفيه في السعودية. بعد ذلك توجه الوفد إلى زيارة منطقة الرياض بوليفارد.