"بوتين": نعتبر أن أي محاولات لتدمير أو تقليص دور منظمة التجارة العالمية سيأتي بنتائج عكسية

خلال اجتماع قادة دول "بريكس" على هامش قمة "العشرين"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع لقادة دول "بريكس" على هامش قمة "العشرين": إن أي محاولة لتدمير منظمة التجارة العالمية أمر غير مقبول. وأضاف قائلًا: يجب على دول "بريكس" السعي لإصلاح صندوق النقد الدولي.



ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أوساكا اليابانية؛ حيث ستعقد قمة مجموعة "العشرين"، لبحث التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وقضايا دولية ساخنة.



ومن المنتظر أن يلتقي بوتين على هامش القمة، عددًا من الزعماء من بينهم الأمريكي دونالد ترامب، والتركي رجب طيب أردوغان، والمصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ وفقًا لتصريحات يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي.



وأشار إلى أن جدول لقاءات بوتين سيكون حافلًا؛ حيث سيعقد في اليوم الأول لقاء مع قادة دول "بريكس" التي تضم إلى جانب روسيا كلًّا من: الهند، والبرازيل، والصين، وجنوب إفريقيا.



وتأتي "قمة العشرين" هذا العام وسط توترات دولية، آخرها التصعيد بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج، والذي تتخوّف أسواق النفط من انعكاساته على إمدادات الخام العالمية.