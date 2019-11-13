رغم توقف الدورة الدموية 20 دقيقة.. فريق طبي ينجح في عملية القلب المفتوح لأربعيني

إبقاء الحالة في العناية لاستكمال فترة علاجه لحين استقرار حالته الصحية

تمكن فريق طبي متخصص في جراحة القلب بمركز القلب التخصصي في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، من إجراء عملية قلب مفتوح عاجلة لمريض في العقد الرابع من العمر، كان يعاني من هبوط في الدورة الدموية.

وفي التفاصيل، تم استقبال حالة المريض بتحويل من مستشفى أضم العام بقسم الطوارئ والكوارث بالمجمع الطبي وهو يعاني من هبوط في الدورة الدموية، حيث تم تشخيص الحالة من قبل الفريق الطبي الإسعافي وعمل كافة الفحوصات اللازمة منها أشعة مقطعية بالصبغة على القلب وموجات صوتية على القلب، والتي بينت نتائجها وجود تمزق في الشريان الأورطي الأمر الذي دعا أطباء جراحة القلب إلى التدخل وبشكل عاجل لإنقاذ الحالة بعد إرادة الله.

وعلى الفور، تم تحويل المريض إلى غرفة العمليات لعمل عملية قلب مفتوح عاجلة، بقيادة الدكتور فواز ألطف استشاري جراحة القلب، والدكتور مراد الغربي استشاري جراحة القلب، والدكتور محمود غلوش أخصائي جراحة القلب، والدكتور أسامة صالح استشاري التخدير، لتغيير في الشريان الأورطي الصاعد وإصلاح الصمام الأورطي مع إيقاف كلي للدورة الدموية لمدة عشرين دقيقة والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وبعد ذلك نقل المريض إلى العناية القلبية لوضعه تحت الملاحظة الطبية المركزة وهو في تحسن ملحوظ بفضل من الله، كما تم في اليوم الثاني من إجراء العملية إزالة جهاز التنفس الصناعي، مع إبقاء الحالة في العناية لاستكمال فترة علاجة لحين استقرار حالته الصحية، وكتابة إذن الخروج له بشكل طبيعي خلال الأيام القادمة.