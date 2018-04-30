"تعليم الروضة" بالرياض يكرم المتميزين

أقام مكتب التعليم بالروضة حفلاً تكريميًا للمعلمين المتميزين للعام الدراسي 1438-1439هـ، في مدارس الجودة في بادرة سنوية وفاءً وتحفيزًا لهم، برعاية وحضور مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية، الدكتور حمدان بن مانع العمري.

بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، ثم ألقى الطالب عبدالعزيز بن عبدالمحسن القشعمي، قصيدة في المصطفى ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم قصيدة للوطن ألقاها الطالب عبدالله حمود الكعيد.

وترجل راعي الحفل الدكتور حمدان العمري، بكلمة تشجيعية قال فيها: "من أسعد الأيام أن نكرم هذه الكوكبة المتميزة في مكتب التعليم بالروضة، والذين بذلوا الجهد طوال العام الدراسي، وقطفوا ثماره بتقدير الأمانة، فهم يستحقون التكريم والتميز، نسأل الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يوفقهم وأن يجعل ما بذلوه في موازين حسناتهم".

وأضاف في حديثه عن مخرجات مكتب التعليم بالروضة، "دائمًا مكتب التعليم بالروضة؛ يتميز بتكريمه وإبداعاته وبتخريجه للمتميزين والمبدعين، ونسأل الله أن يوفقهم، ومن تميز إلى آخر بإذن الله، ونأمل منهم الكثير في السنوات المقبلة".

وعن المحتفى بهم من المعلمون، قال: "المعلمون صمام الأمان، وخط الإنتاج لقادة هذه الأمة وشبابها، فنرجو منهم أن يواصلوا غرس المبادئ والقيم فيهم، فأبناؤنا في أمس الحاجة للقيم والمبادئ في هذا الزمان، ونرجو من الله أن يجعلها في موازين حسناتهم".

من جانبه، قال مدير مكتب التعليم بالروضة: "شهد الحفل تكريم المعلمين المتميزين، وتكريم الطلاب المتميزين، ونتشرف بمساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية، الدكتور حمدان العمري، ومساعدّيه الكريمين، المساعد للشؤون التعليمية، علي الشهري، والمساعد للشؤون المدرسية، سعيد القرني".

وتابع "الهذيل": "أنت أيها المعلم عنوان وفاء ورمز عطاء ومشيد بناء..قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولاً، تغنت بها الركبان وقد وضعنا بين يديك أفلاذ أكبادنا أغلى ما نملك".

وتساءل: نسألكم بالله، من يقف بين يديه يوميًا هذا الكم من الصغار يستمعون إليه وقد أصعنوا آذانهم وأسماعهم، وسلموا عقولهم ينتظرون منك التوجيه والتعليم والتغذية بين يديه، فلذا أيها المعلمون أزف إليكم هذه البشارة التي بشر بها النبي المصطفى ـ صلى الله عليه وسلم ـ "إن الله ملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت ليصلون على معلم الناس الخير".. لذا أيها المعلم المتميز لك بصمة في أبنائنا سيكونون متميزين كتميزك، أنت يا أخي العزيز كأم موسى ترعى وترضع وليدها وتأخذ أجرها، وهذا الحفل تميز للمعلم ليس له وحده بل هو تميز للمدرسة، ولقائد المدرسة الأخ الحاني للمعلم المتميز المعزز لنشاطه، وهو أيضًا تميز للمشرف الزائر، وللمكتب وتميز لإدارة التعليم، فكلنا هنا شركاء نجاح في هذا الحفل التعليمي والصرح التربوي الكبير، وهذا الوطن العظيم ينتظر منا العطاء وانتم أهل الوفاء".

ثم بدأ تكريم المعلمين المتميزين وهم:

عبيدالله عبدالهادي عبدالستار الغامدي، عبدالمحسن صفوق عبدالكريم العنزي، محمد ضيف الله حمد المطرفي، محمد صالح عبدالله الفريح، ثامر عبدالوهاب أحمد المغربي، الدكتور محمد مفلح محمد الشهراني، محمد علي عامر، بدر سكيت حمد السكيت، سلطان محسن الحربي، فيصل نايف العتيبي، سعد شافي علي الشهري، ظافر مشبب زراع الشهري، بندر صالح الرقابي، طارق عبدالله إبراهيم الحسون، محمد حمد حمود الحازمي، عبدالمجيد عثمان الأمير، رائد وليد إبراهيم المزروع، مازن عبدالكريم الدعيجي، أحمد ضيف الله محمد الغامدي، صالح إبراهيم صالح البريت، معمر محمد آل معمر، صالح محمد الناصر، أحمد عبدالعزيز الفريح، محمد مضحي صنوخ الشمري، عبدالرحمن ناصر العتيل، عوض محمد عوض قرين، عبدالله عمير عمار الطلحي، بدر مبارك باخت الحربي، سلطان عبدالله سعيد مرشان، أديب سلطان السحيباني، سعد صالح الصفيان، عبدالهادي خضران الزهراني، عبدالله سعيد عبدالله العمري، عبدالرحمن ناصر عبدالرحمن الحقباني، علي محمد خلوفه فهد، ثامر عبدالرحمن الزيادي الغامدي، عادل ناصر القحطاني، حمد عبداللطيف العقيل، عبدالله نايف هلال النفيعي، شاهر سعيد الشهري، عادل علي محمد الخشان، حسين حيدر أبوطالب، عبداللطيف علي عوضه آل عايش، عبدالرحمن عبيد الحربي، بندرعبدالله إبراهيم الشماسي، مؤيد عبدالله محمد الدويغري، تركي إبراهيم الذياب، راشد يوسف الليفان، الحسين بن قاسم يحيى آل مهارش، خالد عتيق مسفر العتيق.