واشنطن: هناك تقدم في المحادثات مع السعودية حول برنامجها النووي

وزير الطاقة الأمريكي أكد أن بلاده لا تتدخل في سياسات منظمة "أوبك"

قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، اليوم السبت، إن بلاده تحرز تقدماً في المحادثات مع المملكة السعودية بشأن برنامجها النووي.

وفي حديثه عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أكد "بيري" أن بلاده لا تتدخل في سياساتها، وإنما "نبذل كل ما في وسعنا حتى تكون هناك إمدادات (نفطية) جاهزة على المستوى العالمي".

ووفق "رويترز"، جاءت تصريحات الوزير الأمريكي خلال جلسة نقاش في أبوظبي، بعد يوم واحد من لقائه مع وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي.