ضبط أكثر من 100 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا في الطائف

في حملة ميدانية شملت 255 محلاً داخل المحافظة والضواحي

رصدت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في الإدارة العامة لصحة البيئة، أكثر من 100 تجاوز صحي بعدد من الأنشطة التجارية التي تم الوقوف عليها من خلال حملة ميدانية نُفذت لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشملت الجولة الرقابية الميدانية 255 محلاً داخل الطائف والضواحي، فيما شملت الملاحظات التي رُصدت من قبل المراقبين: سوء النظافة، وسوء التخزين، وتدني مستوى بيئة التحضير، واستخدام مواد مجهولة أو غير معروفة المصدر، كما رصدت الفرق الرقابية تجاوزات من قبل العمالة تتعلق بعدم ارتداء الكمامة والقفازات أثناء العمل، وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية.

وأكدت الأمانة -في بيانٍ لها ورد "سبق"- على أن الأنشطة التجارية كافة يتم مراقبتها يومياً من خلال الفروع البلدية وعبر جولات رقابية تستهدف الأنشطة الغذائية والتجارية والأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك.

وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الميدانية عالجت كل البلاغات الواردة إلى غرفة العمليات 940، وتطبيقات أمانة الطائف للبلاغات، وعبر خدمة التواصل عبر "واتساب".