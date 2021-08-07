فيصل بن فرحان يرحّب بتعيين غروندبرغ مبعوثًا أمميًّا لليمن

أكّد أن المملكة ستستمرّ في دعمها لكافة الجهود للتوصل لحل

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ترحيبه بتعيين هانس غروندبرغ مبعوثًا خاصًّا للأمين العام للأمم المتحدة لليمن.

وقال وزير الخارجية عبر حسابه في تويتر اليوم: نتمنّى له التوفيق في مهامه الجديدة.

وأضاف: المملكة ستستمرّ في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق، ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة.