في قلب معرض الكتاب.. جناح "تعليم جدة" يستضيف 20 ندوة متخصصة

إقبال على فعالية الكتابة بـ"الصينية" كثمرة لجهود مدرسة عرفات الثانوية

شَهِد "مقهى المعرفة" في معرض الكتاب الدولي الخامس والمشارك من مكتب التعليم بوسط جدة- بنين، ضِمن جناح إدارة تعليم جدة، تقديمَ 20 ندوة متخصصة ومتنوعة في العديد من الجوانب التعليمية والتربوية والعلمية، قدّمها قيادات تربويون ومختصون، إضافة إلى الكثير من الدورات والأركان التفاعلية التي شهدت إقبالًا كبيرًا من الزوار.

وقال مدير مكتب التعليم بوسط جدة محمد عمر الشهري: جاءت مشاركة ركن "مقهى المعرفة" ضِمن جناح إدارة تعليم جدة في معرض الكتاب الدولي الخامس للعام الثاني على التوالي بواقع ندوتين في اليوم الواحد؛ حيث تمت استضافة نخبة من الضيوف والقيادات التعليمية والتربوية المتخصصين، إضافة إلى تقديم العديد من الأركان التفاعلية ومنها -ولأول مرة وحصريًا- الكتابة باللغة الصينية التي حَظِيت بإقبال زوار المعرض؛ حيث بلغ عدد البطاقات التي تم توزيعها على الزوار أكثر من 10 آلاف بطاقة.

وأضاف "الشهري": المشاركة بفعالية الكتابة باللغة الصينية تُعد نتاج تطبيق عملي وفعلي بإحدى مدارس تعليم جدة والمتمثلة في مدرسة عرفات الثانوية.

وأردف: الركن تَضَمّن للمرة الثانية على التوالي، فعالية الكتابة بلغة برايل؛ في حين شهد الركن مشاركة قفاز إبصار، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والفيزياء في حياتنا، وغيرها من المشاركات، إضافة إلى تقديم خمس دورات تدريبية متخصصة في الإسعافات الأولية والمونتاج، وآلة برايل وغيرها.