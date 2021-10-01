بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في حرض تواصل تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين

تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات 322 شخصاً خلال المدة من 16 حتى 22 سبتمبر 2021م، حيث استقبلت عيادة الطوارئ 160 مستفيداً، وعيادة الباطنية 65 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات، وعيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 52 مريضاً، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 22 مستفيداً، وعيادة الجراحة والتضميد 15 فرداً، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدين اثنين.

وفي الخدمات المرافقة فقد صُرفت الأدوية لـ322 شخصاً، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 88 مريضاً.