أمريكا لن تتخلى عن صفقة الغواصات مع أستراليا رغم استياء فرنسا

"بساكي" أشارت إلى أن "بايدن" سيتحدَّث مع "ماكرون" قريبًا

ذكرت الناطقة باسم البيت الأبيض جين بساكي اليوم الاثنين أن واشنطن لن تتخلى عن اتفاق الغواصات النووية مع أستراليا وبريطانيا، على الرغم من استياء فرنسا.

وقالت "بساكي": "إن الولايات المتحدة لن تتخلى عن الصفقة في ضوء موقف فرنسا"، وفقًا لـ"رويترز".

وأفادت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيُجري محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأيام المقبلة لتأكيد التزام واشنطن بالعمل مع فرنسا.

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20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 10:00 PM

"بساكي" أشارت إلى أن "بايدن" سيتحدَّث مع "ماكرون" قريبًا

أمريكا لن تتخلى عن صفقة الغواصات مع أستراليا رغم استياء فرنسا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكرت الناطقة باسم البيت الأبيض جين بساكي اليوم الاثنين أن واشنطن لن تتخلى عن اتفاق الغواصات النووية مع أستراليا وبريطانيا، على الرغم من استياء فرنسا.

وقالت "بساكي": "إن الولايات المتحدة لن تتخلى عن الصفقة في ضوء موقف فرنسا"، وفقًا لـ"رويترز".

وأفادت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيُجري محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأيام المقبلة لتأكيد التزام واشنطن بالعمل مع فرنسا.

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