الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة لميليشيا الحوثي بالجوف

تدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية بدعم "طيران التحالف"

أعلن الجيش اليمني أمس السيطرة على عدد من المرتفعات في جبهة العقبة بعد مواجهات عنيفة جنوب مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله " إن الجيش الوطني حرّر خمسة مواقع في جبهة العقبة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بمديرية خب والشعف وكبدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

ولفت إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن شارك في قصف تلك المواقع ونجم عن ذلك تدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية.

الجيش اليمني طيران التحالف

0

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441 12:54 AM

تدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية بدعم "طيران التحالف"

الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة لميليشيا الحوثي بالجوف

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 832

أعلن الجيش اليمني أمس السيطرة على عدد من المرتفعات في جبهة العقبة بعد مواجهات عنيفة جنوب مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله " إن الجيش الوطني حرّر خمسة مواقع في جبهة العقبة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بمديرية خب والشعف وكبدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

ولفت إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن شارك في قصف تلك المواقع ونجم عن ذلك تدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الجيش اليمني طيران التحالف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020