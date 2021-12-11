مصر.. "إيفر جيفن" تعود مجددًا وطوارئ بقناة السويس خوفًا من تكرار المأساة

مرشدان وقاطرتان لإرشاد السفينة البنمية خلال رحلتها التي تستغرق 10 ساعات

‬تعبر قناة السويس، اليوم السبت، السفينة إيفر جيفن، المعروفة إعلاميًا باسم السفينة الجانحة، التي تسببت في مارس الماضي في توقف الملاحة 6 أيام.

وقالت وسائل إعلام مصرية: إن هيئة قناة السويس رفعت حالة الطوارئ داخل المجرى الملاحي للقناة، لعبور السفينة بشكل آمن في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة؛ حيث تم تعيين قاطرتين إحداهما في الأمام والأخرى في الخلف لمصاحبة السفينة خلال رحلة عبورها، بالإضافة إلى أن هيئة قناة السويس اختارت اثنين من أفضل كبار مرشديها؛ لإرشاد السفينة البنمية خلال رحلتها البحرية بقناة السويس التي قد تستغرق نحو 10 ساعات.

ولم تعلن هيئة قناة السويس حتى الآن بشكل رسمي عن موعد عبور السفينة.

وفي 20 أغسطس الماضي عبرت إيفر جيفن قناة السويس للمرة الأولى منذ أن غادرت مصر بعد حادث جنوحها في القناة.

وجنحت إيفر جيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس وسط رياح عاتية يوم 23 مارس؛ مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترًا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وأصدرت هيئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة المُقرر تطبيقها خلال العام الميلادي المُقبل 2022.

وأعلن أسامة ربيع رئيس الهيئة، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة 6% خلال عام 2022 على ما كانت عليه خلال عام 2021، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر فبراير المقبل.

وقال: إن القناة حققت إيرادات بلغت 551 مليون دولار في أكتوبر.

وأضاف أن الزيادة في الإيرادات بلغت 12.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.