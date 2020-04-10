"العقيل": تعليق الصلاة في المساجد سيستمر في رمضان ما لم يصدر قرار آخر

"المنصوري" يؤكد متابعة لجنة عليا لجميع الإجراءات لمواجهة كورونا

كشف وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور محمد العقيل، أن تعليق الصلاة في المساجد بسبب فيروس كورونا سوف يستمر حتى في شهر رمضان المبارك، ما لم يصدر من الجهات المعنية قرار بخلاف هذا، مشيراً إلى أن قرار التعليق لمنع انتقل الفيروس بين المصلين.

وبخصوص أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام، قال وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، إن "هناك لجنة عليا تقيم جميع الإجراءات والخطوات المتخذة في جانب الحد من تفشي فيروس كورونا"، مشيراً إلى أن التنفيذ سيتم على ضوء ما ينتج عنها توصيات من خلال تقييم الوضع العام.

فيروس كورونا الجديد

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10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 09:35 PM

"المنصوري" يؤكد متابعة لجنة عليا لجميع الإجراءات لمواجهة كورونا

"العقيل": تعليق الصلاة في المساجد سيستمر في رمضان ما لم يصدر قرار آخر

عبدالحكيم شار

الرياض

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كشف وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور محمد العقيل، أن تعليق الصلاة في المساجد بسبب فيروس كورونا سوف يستمر حتى في شهر رمضان المبارك، ما لم يصدر من الجهات المعنية قرار بخلاف هذا، مشيراً إلى أن قرار التعليق لمنع انتقل الفيروس بين المصلين.

وبخصوص أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام، قال وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، إن "هناك لجنة عليا تقيم جميع الإجراءات والخطوات المتخذة في جانب الحد من تفشي فيروس كورونا"، مشيراً إلى أن التنفيذ سيتم على ضوء ما ينتج عنها توصيات من خلال تقييم الوضع العام.

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فيروس كورونا الجديد

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