بنسبة 50.60%.. "بايدن" يفوز بولاية ميشيغان

فرز 99% من الأصوات

أعلنت ولاية ميشيغان في نتائج أولية اليوم (الخميس)، فوز جو بايدن بنسبة 50.60 في المائة مقابل حصول دونالد ترامب على 47.87 في المائة بعد فرز 99 في المائة من الأصوات.

وأوضحت المراكز الرسمية أن "بايدن" جمع تقريبًا 2 788 425 صوتًا، فيما حصل "ترامب" 2639037 صوتًا، وفقًا لـ "روسيا اليوم".

وكان مركز "أديسون" للأبحاث قد أعلن في وقت سابق تقدم "ترامب" على "بايدن" في 3 ولايات مهمة هي بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا، بعد فرز أكثر من 92 في المائة من الأصوات.

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية

2

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 10:19 PM

فرز 99% من الأصوات

بنسبة 50.60%.. "بايدن" يفوز بولاية ميشيغان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

6 5,676

أعلنت ولاية ميشيغان في نتائج أولية اليوم (الخميس)، فوز جو بايدن بنسبة 50.60 في المائة مقابل حصول دونالد ترامب على 47.87 في المائة بعد فرز 99 في المائة من الأصوات.

وأوضحت المراكز الرسمية أن "بايدن" جمع تقريبًا 2 788 425 صوتًا، فيما حصل "ترامب" 2639037 صوتًا، وفقًا لـ "روسيا اليوم".

وكان مركز "أديسون" للأبحاث قد أعلن في وقت سابق تقدم "ترامب" على "بايدن" في 3 ولايات مهمة هي بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا، بعد فرز أكثر من 92 في المائة من الأصوات.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020