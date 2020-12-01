طلاب الدراسات العليا بعلوم أم القرى ينظمون ورشة حول البحوث الإعلامية

تناولت طرق ومناهج البحث العلمي

نظم طلاب الدراسات العليا بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة أم القرى؛ ورشة علمية حول "تصميم وتنفيذ البحوث الإعلامية"، بإشراف أستاذ الإعلام الدكتور محمد غريب.



أقيمت الورشة عبر منصة Webex، وبدأت بشروحات حول كيفية تصميم وإعداد البحوث الإعلامية معتمدةً على الخطوات الصحيحة في إنشائها.



كما تناولت طرق ومناهج البحث العلمي، وعرضت نماذج بحوث إعلامية أعدّها وناقشها طلاب الدراسات العليا.



واختتمت الورشة بتقديم مقترحات نحو مستقبل دراسات وبحوث الإعلام.