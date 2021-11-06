"المهاجم من أصول عربية".. إصابة 3 ألمان في هجوم بسكين داخل قطار

الشرطة استبعدت وجود دوافع إرهابية

‬ أصيب 3 أشخاص في هجوم بسكين داخل قطار سريع في ولاية بافاريا غرب ألمانيا، اليوم (السبت).

وبيّنت الشرطة الألمانية، أن المهاجم اعتُقل، ولم يعد هناك أي خطر الآن.

واستبعدت وجود دوافع إرهابية وراء الهجوم.

من جانبها، ذكرت صحيفة "بيلد" أن اثنين من المصابين جراحهما بليغة؛ لكنها لا تهدد حياتهما.

وأضافت أن الشرطة قبضت على منفّذ عملية الطعن في موقع الحادث، وهو شاب من أصول عربية في سن 27 عامًا، يعاني على الأرجح من مشاكل نفسية.