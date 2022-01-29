"التحالف": تدمير 13 آلية للميليشيات الحوثية في مأرب وقتل أكثر من 90 عنصرًا

تنفيذ 27 عملية استهداف ضد الانقلابيين خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 27 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة.


وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب دمرت 13 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت أكثر من 90 عنصرًا.

اليمن مأرب التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن الحوثي الميليشيات الحوثية

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29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443 04:11 PM

تنفيذ 27 عملية استهداف ضد الانقلابيين خلال 24 ساعة

"التحالف": تدمير 13 آلية للميليشيات الحوثية في مأرب وقتل أكثر من 90 عنصرًا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 27 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة.


وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب دمرت 13 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت أكثر من 90 عنصرًا.

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اليمن مأرب التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن الحوثي الميليشيات الحوثية

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