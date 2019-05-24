ضمن خطة مرورية.. أمانة جدة تنزل مجسم دوار الفلك التاريخي من مكانه

تمهيداً لأعمال جسر تقاطع صاري مع الملك فهد

قامت أمانة جدة بإنزال مجسم دوار الفلك التاريخي بجدة من مكانه؛ تمهيدًا لاستكمال أعمال جسر شارع صاري، على أن يعاد في موقعه الجديد في نفس المنطقة بعد استكمال المشروع.

ويعد مجسم دوار الفلك الذي يقع عند التقاء تقاطع شارع الملك فهد مع شارع صاري واحدًا من معالم جدة الشهيرة المنتشرة في التقاطعات الرئيسة؛ حيث أُنشئ منذ القرن الماضي.

وكانت أمانة المحافظة قد أعلنت عن بدء أعمال مشروع جسر شارع صاري مع طريق الملك فهد بشمال المحافظة، وذلك ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسة في أنحاء المحافظة.

ويأتي تنفيذ المشروع الجديد عقب استكمال مراحل الدراسات والتصميمات للتقاطع، وإتمام إجراءات الطرح والترسية بتكلفة إجمالية بلغت 92 مليونًا و767 ألفًا و500 ريال، ويستغرق التنفيذ 18 شهرًا.