وزير صحة بريطانيا يحذّر: قائمة انتظار الخدمات الصحية قد تصل إلى 13 مليون شخص

ساجد جاويد: الأرقام ارتفعت من 3.5 مليون إلى 5.3 مليون شخص بحلول اليوم

حذّر وزير الصحة البريطاني الجديد ساجد جاويد؛ من أن قائمة انتظار خدمات هيئة الصحة الوطنية قد تقفز بشكل صاروخي لتصل إلى 13 مليون شخص خلال الأشهر المقبلة مع تزايد المخاوف بشأن تضخم قوائم الانتظار الطويلة في المستشفيات التابعة للهيئة.

وقال جاويد لصحيفة "صنداي تليجراف"، في أول حوارٍ له منذ توليه منصبه قبل أسبوعين، إن تزايد عدد الأشخاص على قائمة الانتظار للخضوع للعلاج بسبب الأمراض غير المرتبطة بكوفيد-19 هو أكثر ما تسبّب في صدمته منذ عودته إلى الحكومة، في اعقاب استقالة مات هانكوك؛ وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف "أن الأرقام ارتفعت من 3.5 مليون إلى 5.3 مليون شخص بحلول اليوم، وقلت للمسؤولين ماذا تعنون -أسوأ بكثير- معتقداً أن الرقم يمكن أن يرتفع من 5.3 إلى ستة أو سبعة ملايين. قالوا لا. إنه في طريقه للارتفاع بالملايين.. ويمكن أن يصل إلى 13 مليوناً"، حسب وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه هيئة الخدمات الصحية البريطانية مجموعة ضرباتٍ في وقتٍ واحد بسبب حالات كورونا المتزايدة مرة أخرى، وتكدُّس قوائم انتظار علاجات أخرى، من بينها ما يتعلق بفحوصات السرطان وأمراض القلب، علاوة على نقص العاملين بسبب اضطرار بعضهم إلى عزل أنفسهم في حال الإصابة بفيروس كورونا.