شاهد.. أبناء الشهداء ضيوف على مائدة حفل إفطار "واعي" ببلقرن

يقام للعام الرابع ويرعاه المحافظ.. قدمت فيه الهدايا والدروع التذكارية

أقيم مساء اليوم، حفل الإفطار الرمضاني السنوي الرابع الذي تنظمه جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي "واعي" بمحافظة بلقرن.

وكان في استقبال الحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب، ورؤساء مراكز المحافظة، واستقبل محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، أبناء شهداء الواجب ضيوف الحفل الذين قدموا هدايا للحضور عبارة عن بطاقات.

وتَضَمّن الحفل برنامجاً خطابياً مختصراً، حيث بدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم كلمة لمجلس إدارة المكتب ألقاها "سلطان بن دخيل القرني" نائب رئيس جمعية واعي فمشاركة للمنشد جمعان الحارثي بنشيد تحت عنوان "بشرى رمضان".

تلا ذلك عرض مرئي عن إنجازات المكتب خلال الفترة الفائتة، ثم كلمة الضيوف، فقصيدة شعرية للشاعر سالم محمد سالم الحارثي، ثم قصيدة للشاعر خالد بن محسن القرني.

وألقى محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، كلمة تناول فيها الدور الإيجابي البارز لجمعية واعي ببلقرن التي تؤدي خدمات جليلة للمجتمع، بعد ذلك سلم المحافظ هدايا ودروع التكريم لأبناء شهداء الواجب.

ثم انتقل الحضور لتناول وجبة الإفطار المعدة لهذا الحفل، وحضرت "سبق" حفل الإفطار والتقطت عدستها صوراً عدة للحضور.