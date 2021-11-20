الفرق واضح.. "الصحة" تُبرز أثر استكمال التحصين على معدل إصابات كورونا

عدد المحصنين بالجرعتين كان هو الفارق في مستوى التفشي في مقارنةٍ بين دولتين

سلطت وزارة الصحة، الضوءَ على أثر استكمال التحصين ضد "كورونا"، من خلال مقارنة واقعية بين دولتين؛ وذلك في ظل موجة الإصابات التي تشهدها بعض الدول؛ حيث كان عدد المحصنين بالجرعتين هو الفارق في مستوى التفشي.

وقالت الوكالة: في الدولة "أ" كانت نسبة التحصين 88%، ومعدل الإصابات 75 إصابة لكل مائة ألف شخص.

وأضافت: في الدولة "ب" كانت نسبة التحصين 57%، ومعدل الإصابات 500 إصابة لكل مائة ألف شخص.