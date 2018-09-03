جدة.. "الهلال الأحمر" يباشر 8574 بلاغاً خلال شهر أغسطس

بمعدل 12 بلاغاً في الساعة الواحدة بمجموع 286 حالة كل يوم

باشرت فِرَق هيئة الهلال الأحمر السعودي، في محافظة جدة، ٨٥٧٤ بلاغاً خلال شهر أغسطس الماضي، تَنَوّعت ما بين حوادث مرورية وحالات مرضية متنوعة.

وأوضح المتحدث باسم فرع هيئة الهلال الأحمر بجدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن الفِرَق الإسعافية باشرت 6053 حالة مرضية، و1864 بسبب الحوادث المرورية، و657 إصابة غير مرورية؛ بمعدل 12 بلاغاً في الساعة الواحدة، بمجموع 286 بلاغاً لكل يوم؛ لافتاً إلى أن الفِرَق تعاملت مع جميع الحالات في مدة زمنية مرضية.