"الأرصاد": أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان

مصحوبة برياح سطحية وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 08:29 AM

مصحوبة برياح سطحية وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية

"الأرصاد": أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان

أرشيفية

أرشيفية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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