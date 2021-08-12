انطلاق حملة خاتمات "مكنون" على مواقع التواصل الاجتماعي

إنجاز 1600 خاتمة خلال 1442هـ

أطلقت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض، "مكنون"، الأحد الماضي، حملة خاتمات مكنون 1443هـ، على مواقع التواصل الاجتماعي.



ولقيت الحملة، تفاعلاً كبيرًا من قِبل المتابعين، مهنئين الجمعية والخاتمات على هذا الإنجاز الكبير، في مشهد يعكس حب المجتمع للقرآن الكريم، والإقبال عليه، وأنه سمة هذه البلاد المباركة قيادة وشعبًا أفرادًا ومؤسسات.



وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية "مكنون"، الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول، عن سعادته لبلوغ هذا الإنجاز المبارك العظيم، الذي جاء مجسدًا لمعنى التكامل والتعاون والعطاء لجميع إدارات وقطاعات ووحدات مكنون لتصنع الأرقام ،بتوفيق الله.



وقال "الهذلول"، إن المخطط في 1442هـ هو 1300 خاتمة، ولكن بتوفيق الله، ثم الجهود العظيمة التي بذلتها كل الإدارات النسائية استطعنا أن نتجاوز العدد المحدد ونصل إلى 1590 خاتمة خلال عام، وهذا مؤشر عظيم على التصاعد والتقدم الذي تشهده مكنون في عملها وأدائها.



وأضاف، أن هذا الإنجاز ما هو إلا حصاد أعوام من البذل والعطاء والمثابرة والعمل الدؤوب، إضافة إلى تكاتف الجميع مراكز الإشراف والمدارس النسائية، حتى أثمرت قطافًا يانعًا، بفضل الله تعالى.



وختم "الهذلول"، حديثه، قائلاً: "بهذا الاحتفاء نكون قد طوينا صفحة عام مشرق بالعطاء، ونستقبل عامًا جديدًا ينتظرنا فيه عمل كبير وجهود متواصلة، وبإذن الله سنحقق ما نصبو إليه، ونكون على قدر المسؤولية".