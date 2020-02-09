إيداع مكافآت طلاب القنفذة.. غداً الاثنين

بأكثر من 4 ملايين ريال

تودع إدارة تعليم القنفذة، غداً الاثنين، أكثر من أربعة ملايين ريال، مكافآت الطلاب عن شهري ربيع الآخر وجمادى الأولى، لعام 1441هـ.

وقال مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد الزاحمي، إن صرف المكافآت يستهدف طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والإعاقات الجسمية والاغتراب والمدارس النائية وأبناء المعلمين المتوفين.

وثمن "الزاحمي" جهود الزملاء في قسم خدمات الطلاب والشؤون المالية، متمنياً لأبنائه الطلاب دوام التوفيق.