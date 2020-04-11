سويسرا .. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع إلى 831

الإصابات قفزت لـ24.308

أعلنت وزارة الصحة العامة في سويسرا، اليوم (السبت)، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وصل إلى 831 في ارتفاع من 805 وفيات أمس.

أوضحت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع أيضًا إلى 24900 من 24308 الأربعاء الماضي، وفقاً لـ"رويترز".

سويسرا فيروس كورونا الجديد

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11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 04:55 PM

الإصابات قفزت لـ24.308

سويسرا .. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع إلى 831

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة العامة في سويسرا، اليوم (السبت)، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وصل إلى 831 في ارتفاع من 805 وفيات أمس.

أوضحت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع أيضًا إلى 24900 من 24308 الأربعاء الماضي، وفقاً لـ"رويترز".

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سويسرا فيروس كورونا الجديد

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