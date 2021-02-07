"كورونا" يشدد وطأته على أمريكا.. ويصيب 102.420 شخصًا في 24 ساعة

حصيلة الحالات تقفز إلى 26.916.192

سجلت الولايات المتحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 102.420 إصابة و2.618 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت جامعة جونز هوبكينز المعنية بمتابعة تطورات الجائحة في الولايات المتحدة، في إحصائية يومية نشرتها اليوم (الأحد)، أن حصيلة الإصابات المسجلة ارتفع إلى مستوى 26.916.192.

وأضافت الجامعة أن إجمالي عدد ضحايا الجائحة في البلاد بلغ مستوى 462.173 متوفى، وفقًا لـ"رويترز".