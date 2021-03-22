بمشاركة الأخضر السعودي.. قرعة دورة الألعاب الأولمبية في 21 إبريل

يحتضن مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) يوم 21 إبريل المقبل - رسمياً- قرعة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020.

وستلعب 4 منتخبات من قارة آسيا في دور الألعاب الأولمبية وهي: السعودية, أستراليا, كوريا الجنوبية, بالإضافة إلى البلد المستضيف "اليابان".

وتأهل من قارة إفريقيا منتخبات: جنوب إفريقيا, مصر, ساحل العاج.

وتأهل من أوروبا منتخبات: فرنسا, ألمانيا, إسبانيا, رومانيا.

وتأهل منتخبا الأرجنتين والبرازيل من أمريكا الجنوبية, ومنتخب نيوزيلندا من أوقيانوسيا.