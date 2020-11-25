دخلوا منزل مقيم مدعين أنهم رجال أمن.. الجناة الثلاثة في قبضة شرطة الرياض

مواطن ومقيمان يمنيان سلبوا مبالغ مالية ومصوغاتٍ ذهبية بقيمة 108 آلاف ريال

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على ثلاثة أشخاص؛ لتورطهم في انتحال صفة رجال أمن وسلب مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بقيمة (108) آلاف ريال.

تفصيلاً، صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطن ومقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، إثر تورّطهم في انتحال صفة رجال أمن والدخول إلى منزل مقيم بأحد أحياء وسط الرياض، وسلب مبالغ مالية ومصوغاتٍ ذهبية بقيمة (108) آلاف ريال، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.