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شدد على أن الاعتداء فكرة سيئة لا تدعمها واشنطن

"ترامب" يحذر تركيا من استمرار الهجوم على الأكراد

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء) تركيا من استمرار الهجوم على الأكراد في شمال سوريا.

وشدد "ترامب" في بيان أوردته "رويترز"، على أن الهجوم فكرة سيئة لا تدعمها الولايات المتحدة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تركيا تعهدت بحماية المدنيين وحماية الأقليات الدينية ومنها المسيحيون وضمان عدم حدوث أزمة إنسانية وسنلزمهم بهذا التعهد.