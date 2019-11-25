جدة تحتضن الاجتماع العربي الرابع للتوقعات المناخية.. غداً

يناقش الظواهر الجوية التي تشهدها المنطقة العربية

ينطلق، غداً الثلاثاء، بمقر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الاجتماع العربي الرابع للتوقعات المناخية، والذي يستمر ثلاثة أيام، ويحضره ممثلو الأرصاد والمناخ بالدول العربية، وخبراء معنيون بالمناخ من منظمات دولية وإقليمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أيمن بن سالم غلام، أن الاجتماع يناقش خلال أيام انعقاده عدة محاور؛ من أبرزها التغير المناخي والظواهر الجوية التي تشهدها المنطقة العربية، كما يستعرض الاجتماع دعم مناقشة تغييرات المناخ في الاجتماعات الإقليمية للعالم العربي، وكذلك الأساليب المتبعة لمتابعة هطول الأمطار، وتفاوت درجات الحرارة في المملكة، ويتناول التوقعات الموسمية لشتاء 2019- 2020 العالم العربي.

وأضاف "غلام": "الاجتماع سيناقش تقييم حالة المناخ والظواهر الجوية في الخليج العربي وشمال أفريقيا، وأبرز محركاتها على نطاق موسمي في المنطقة العربية، وسيتابع الاجتماع نتائج التوقعات المناخية السابقة والتحقق من دقة التوقعات".

ويستعرض الاجتماع في يومه الأخير نتائج البيان الختامي للاجتماع الخليجي العربي وشمال أفريقيا، وإعلان البيان العربي المشترك للتوقعات المناخية، وما يستجد من أعمال والقضايا العربية المعنية بالطقس والمناخ والتخطيط للاجتماعات المقبلة.