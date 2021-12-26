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بعد اكتمال أعمال المشروع الذي يبلغ طوله بالكامل 2365 مترًا

افتتاح مشروع ممشى زينب الهلالية بمكة المكرمة.. اليوم

يفتتح أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم الأحد مشروع ممشى زينب الهلالية بحي الشوقية بمكة المكرمة بعد اكتمال أعمال المشروع الذي يبلغ طوله بالكامل 2365 مترًا.



ويضم المشروع ساحة أم المؤمنين وأمهات المؤمنين بمساحة 382 مترًا مربعًا، ومسطحات خضراء بمساحة 7390 مترًا مربعًا، ومسطحات مائية تحتوي على نافورة وشلال بمساحة 820 مترًا مربعًا، إضافة إلى 78 مقعدًا، و335 عمودًا للإنارة.



وعن عناصر المشروع لجميع مراحله أوضحت الأمانة في وقت سابق أن المشروع يحتوي على ممشى ترفيهي، وساحة أمهات المؤمنين، ونوافير تفاعلية، وعناصر مائية أخرى، وملاعب رياضية، ومضمار لرياضة المشي، وتراسات علوية كجلسات للعوائل، وجلسات عائلية، ومناطق ألعاب أطفال، ومناطق لألعاب الرياضات الأخرى، ومسرح مكشوف، ومجسمات تمثل سيرة أمهات المؤمنين، ومصلَّى، ودورات مياه.