ضحايا كورونا في 3 دول.. 473 وفاة جديدة بالبرازيل و146 بالمكسيك و60 بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 58540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و473 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية أمس، بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 27 مليونًا و538503؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 638835.

المكسيك

سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 7831 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و146 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ خمسة ملايين و300537؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 312965.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 2129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و60 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 457081 من ضمنهم 388943 حالة تم شفاؤها، و23409 حالات وفاة.