4 تنبيهات متقدمة للأرصاد: تقلبات مناخية تتواصل للمساء

تبدأ الواحدة ظهراً وتؤدي إلى إثارة الأتربة وقد تجري السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 4 تنبيهات متقدمة لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي منطقتي مكة المكرمة وجازان أصدرت تنبيهين متقدمين من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل حتى العاشرة مساء.

كما أصدرت تنبيهين متقدمين لمنطقتي عسير والباحة من حالة أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، وتتواصل حتى الحادية عشرة مساء.