في فيديو نادر.. هذا ما أثار إعجاب الملك فهد في تبوك قبل 33 عاماً

تحظى اليوم باهتمام كبير وسجّلت اسمها على خارطة العالم

في فيديو نادر وحصري ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- عند زيارته لمنطقة تبوك في التاسع عشر من ربيع الآخر لعام 1408هـ، تحدث فيها عن انطباعاته عن مدينة تبوك، وإعجابه الشديد بما وصلت إليه المنطقة من تقدم في المجال العسكري والمدني.

ووصف "الفهد" في الفيديو الذي تنشره "سبق" من أرشيف الباحث التاريخي عبدالله العمراني أهالي تبوك بأنهم سريعو التقدم، مثنياً على سكان المنطقة، وختم حديثه بالشكر والثناء على جهود أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود.

يُذكر أن منطقة تبوك كباقي مناطق المملكة تحظى اليوم باهتمام القيادة الرشيدة. وسجَّلت المنطقة اسمها على خارطة العالم؛ إذ شهدت نقلة نوعية، وذلك بعد إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة، مشاريع اقتصادية ضخمة، هي: مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع أمالا.

وتأتي هذه المشاريع في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحوُّل السعودية إلى نموذج عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية.