صحيفة أمريكية تصدم قرّاءها بـ 21 صفحة وفيات بسبب كورونا

دليلاً على استفحال الأزمة وبزيادة 3 أضعاف عن العام الماضي

بخلاف التأثير الاقتصادي والإغلاقات المستمرة والممتدة لقطاعات عدة في الولايات المتحدة من جرّاء انتشار فيروس كورونا القاتل في البلاد، ظهرت أزمة ارتفاع الوفيات من الوباء واضحة، بعدما خرجت صحيفة "بوسطن جلوب" الأمريكية الشهيرة بـ 21 صفحة وفيات كاملة، بزيادة 3 أضعاف عمّا كانت عليه العام الماضي.

وتعد صفحات الوفيات المتزايدة في الصحيفة الأمريكية دليلاً مرئياً صارخاً على الأزمة التي خلفها كورونا في الولايات المتحدة، وهو ما دفع الصحيفة إلى التأكيد على أن الوفيات المتزايدة ليست جميعها بسبب وباء كورونا، إلا أن ذلك لا ينفي أن الوفيات في زيادة مستمرة، وأن طلبات التعزية المدفوعة في تزايد أيضاً.

ونشرت الصحيفة مقالاً مستقلاً حول هذا الأمر، وقالت فيه إن الذين يبحثون لنشر إشعارات الوفاة ربما لاحظوا أنها بدأت في صفحات جديدة مع مقاطعة قسم الرياضة.. والسبب وراء ذلك بسيط بقدر ما هو مدمر، فقدت نفدت المساحة في صحيفة الجلوب.

بدورها، علقت صحيفة "واشنطن بوست" على تلك الظاهرة بقولها، إن الصحف تمتلئ بصفحات إضافية للنعي وأصبحت قياساً غير رسمي لعدد الوفيات في منتصف مارس، عندما بدأت الصحف الإيطالية اليومية في زيادة أعداد إعلانات الوفاة إلى ثلاثة وأربعة أضعاف.

والآن تشهد صحيفة "بوسطن جلوب" زيادة مشابهة، فقد نشرت إعلانات الوفاة في 11 صفحة في يوم الأحد 12 أبريل، وفي 16 صفحة في يوم الأحد 19 أبريل، حيث إن نسخة الأحد هي أشبه بالعدد الأسبوعي.

وبحسب "اليوم السابع" القاهرية، شهدت الصحف في مدن أخرى متضررة من وباء كورونا في الولايات المتحدة اتجاهاً مماثلاً، فطبعت صحيفة ستار ليدجر 199 نعياً في 12 أبريل مقارنة بـ 17 في الأحد نفسه من العام الماضي.. وفي نيو أورلينز، تضاعف عدد إشعارات الوفاة المطبوعة مقارنة بالعام السابق.