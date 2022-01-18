انتخاب المالطية "ميتسولا" رئيسة للبرلمان الأوروبي

دعت إلى مقاومة الخطاب المناهض للتكتل

انتُخبت المالطية المُحافظة روبرتا ميتسولا، اليوم "الثلاثاء"، رئيسةً للبرلمان الأوروبي بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من الاقتراع، رغم الجدل القائم حول موقفها المناهض للإجهاض.



وقالت "ميتسولا" في خطابها: "في السنوات المقبلة سيتطلع الناس في جميع أنحاء أوروبا إلى مؤسستنا من أجل القيادة والتوجيه، بينما سيستمرّ الآخرون في اختبار حدود قيمنا الديموقراطية والمبادئ الأوروبية"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".



وأضافت: "يجب أن نقاوم الخطاب المناهض للاتحاد الأوروبي، الذي يترسخ بسهولة وبسرعة".



و"ميتسولا" هي ثالث امرأة تترأّس البرلمان الأوروبي بعد الفرنسيتين: سيمون فيل "1979-1982"، ونيكول فونتين "1999-2002".



وتخلف "ميتسولا" الديموقراطي الاجتماعي الإيطالي ديفيد ساسولي، الذي توفّي الأسبوع الماضي في المستشفى، والذي كان سينتهي عهده على رأس البرلمان هذا الأسبوع.



وتُقدّم "ميتسولا" نفسها على أنها تقدّمية وداعمة لقضايا مجتمع المثليين، ومناضلة في سبيل حقوق النساء، غير أن موقفها المناهض للإجهاض أثار انتقادات المعارضين لها.