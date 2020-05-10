"جرافيك".. 3475 جولة رقابية ترصد 75 مخالفة لنظام كفاءة الطاقة للإطارات

تمّت على منافذ البيع التي شملت جميع مناطق المملكة.. والشرقية تتصدر

أظهرت نتائج الجولات الرقابية على منافذ البيع التي شملت جميع مناطق المملكة، ونفذها كل من: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة إجمالي عدد الجولات 3475 جولة، وإجمالي المنشآت المخالفة 75 منشأة.

وتصدرت المنطقة الشرقية في عدد المخالفات على منافذ البيع؛ للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات بعدد 587 جولة أسفرت عن 21 منشأة مخالفة.

ونفدت الجهات الحكومية في الحدود الشمالية 38 جولة ورصدت 2 منشأة مخالفة، والمدينة المنورة 247 جولة ولم ترصد أي مخالفة، وفي الرياض 826 جولة تم رصد 17 منشأة مخالفة، وفي مكة المكرمة نفذ 286 جولة، وتم رصد 3 منشآت مخالفة، وفي نجران 131 جولة رصدت 17 منشأة مخالفة، وفي الباحة نفذ 101 جولة أسفرت عن تسجيل مخالفة واحدة.

فيما نفذت في حائل 221 جولة ولم ترصد أي مخالفة، والقصيم 342 جولة ولا يوجد أي مخالفات، وفي تبوك 133 جولة رصد من خلالها 3 منشآت مخالفة، وفي جازان نفذ 185 جولة ولا توجد أي مخالفات، وفي عسير 272 جولة تم رصد 7 منشآت مخالفة، وفي الجوف 106 جولة رصد من خلالها 4 منشآت مخالفة.

وبينت الجولة أن أنواع المخالفات ترتكز على وجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون وجود البطاقة السعودية على الإطار، وعدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الإطار، وعدم وضع البطاقة على الإطار في مكانها الصحيح، والبطاقة الملصقة تالفة أو ممزقة، والبطاقة الملصقة ذات لون أبيض وأسود.