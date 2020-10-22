القادسية يحصن دفاعه بالصربي فيتاس.. والفريق يختتم تحضيراته لملاقاة ضمك

أعلن نادي القادسية تعاقده مع اللاعب الصربي أوروس فيتاس لتعزيز خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم قادمًا من فريق بارتيزان بلجراد الصربي، دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وقد لعب فيتاس البالغ من العمر 28 عامًا في آخر موسمين 47 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

وسبق للاعب تمثيل منتخب صربيا تحت 21 عامًا، كما لعب لأندية: جيبلير البلجيكي في موسم 2018، ولفريق ارتيش الكازاخستاني موسم 2019، ونادي بارتيزان الصربي موسم 2020.

وفي سياق متصل اختتم الفريق الكروي الأول بنادي القادسية تمارينه اليومية استعدادًا للقاء فريق ضمك مساء يوم غد الجمعة والمقرر إقامته على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في إطار منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.