تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هاتف مايكروسوفت ذي "الشاشتين"

اتفقت فعليًّا على إطلاق الهاتف مع شركة "إيه تي آند تي" الأمريكية

كشفت تقارير صحفية عالمية عن معلومات جديدة مسربة حول هاتف مايكروسوفت ذي الشاشتين، المعروف باسم "مايكروسوفت سرفس ديو".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن مايكروسوفت، اتفقت فعليًّا على إطلاق الهاتف ذي الروحين مع شركة "إيه تي آند تي" الأمريكية.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف رسميًّا قبل 24 أغسطس الجاري.

أما عن السعر المتوقع طرح الهاتف به؛ فلم تشر المصادر إلى السعر بصورة محددة، ولكنها تحدثت عن أنه لن يكون باهظ السعر.

وبالنسبة لمواصفات "سرفس ديو"؛ فمن المتوقع أن يأتي بشاشتين لمسيتين كل منهما قياسها 5.6 بوصة، ومعالج من نوع "سنابدراجون 855"، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.