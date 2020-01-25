سفارة السعودية في الصين تدعو المواطنين للتواصل لإجلائهم من مناطق انتشار "كورونا"

نشرت أرقام مسؤولين لسرعة التواصل

طالبت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالصين عموم المواطنين الموجودين في مقاطعة ووهان بسرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا.

وقالت السفارة عبر حسابها بـ"تويتر": "تأمل السفارة من المواطنين السعوديين الموجودين في مقاطعة ووهان سرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا".

وأدرجت السفارة في منشورها أرقامًا عدة للتواصل، تضمنت رقم السفير، ورئيس القسم القنصلي، ومسؤول شؤون السعوديين، وفقًا للآتي:

السفير: 18511178585

رئيس القسم القنصلي: 18500224844

مسؤول شؤون السعوديين: 15011007558