سفارة السعودية في الصين تدعو المواطنين للتواصل لإجلائهم من مناطق انتشار "كورونا"

طالبت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالصين عموم المواطنين الموجودين في مقاطعة ووهان بسرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا.
وقالت السفارة عبر حسابها بـ"تويتر": "تأمل السفارة من المواطنين السعوديين الموجودين في مقاطعة ووهان سرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا".
وأدرجت السفارة في منشورها أرقامًا عدة للتواصل، تضمنت رقم السفير، ورئيس القسم القنصلي، ومسؤول شؤون السعوديين، وفقًا للآتي:
السفير: 18511178585
رئيس القسم القنصلي: 18500224844
مسؤول شؤون السعوديين: 15011007558الصين سفارة السعودية بالصين فيروس كورونا
نشرت أرقام مسؤولين لسرعة التواصل
طالبت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالصين عموم المواطنين الموجودين في مقاطعة ووهان بسرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا.
وقالت السفارة عبر حسابها بـ"تويتر": "تأمل السفارة من المواطنين السعوديين الموجودين في مقاطعة ووهان سرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا".
وأدرجت السفارة في منشورها أرقامًا عدة للتواصل، تضمنت رقم السفير، ورئيس القسم القنصلي، ومسؤول شؤون السعوديين، وفقًا للآتي:
السفير: 18511178585
رئيس القسم القنصلي: 18500224844
مسؤول شؤون السعوديين: 15011007558