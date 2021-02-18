بحضور 90 متدربًا.. كليات الأفلاج تنظم برنامج "التخطيط الاستراتيجي للأعمال"

نظّم نادي ريادة الأعمال بكليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج، مساء أمس الأربعاء، عبر برنامج Zoom، دورة تدريبية بعنوان "التخطيط الاستراتيجي ضرورة لمستقبل الأعمال" شهدت حضور أكثر من تسعين متدربًا.

وتهدف الدورة التدريبية التي قدّمها عضو هيئة التدريس بقسم إدارة الأعمال الدكتور أنس عبدالباسط عباس، إلى تنمية القدرات الفكرية لإدارة مخاطر العمل، واحتوائها، وخلق فرص لتجاوزها، وغرس ثقافة التفكير العميق من خلال التخطيط الاستراتيجي في المجتمع، بالإضافة إلى فهم المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة بعالم الأعمال والاستعداد المدروس لتجاوز العقبات المتنامية من خلال الاستعداد ضمن القدرات الممكنة.

وتضمنت أهداف الدورة التدريبية تهيئة قيادات إدارية فاعلة في المجتمع تستطيع مواجهة المستقبل، ويمكنها استغلال الموارد المادية والبشرية المتاحة.