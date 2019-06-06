"سلطان الشريم" يدخل القفص الذهبي

احتفل الشاب سلطان بن عبدالعزيز الشريم، أمس الأربعاء، بزواجه في قصر قرية "ابن شريم".

حضر حفل الزفاف جمع كبير من الأعيان والأقارب والأصدقاء والقيادات، حيث قدموا للسلام على العريس وتهنئته بهذه المناسبة.

وتبارك "سبق" للعريس "الشريم"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.