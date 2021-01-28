"الصحة": تسجيل 253 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 208 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 28 يناير 2021، تسجيل 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 367276 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 208 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 358753 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6366 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2157 والحالات الحرجة 362 حالة.