"الصحة": تسجيل 253 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 208 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 28 يناير 2021، تسجيل 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 367276 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 208 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 358753 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6366 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2157 والحالات الحرجة 362 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 28 يناير 2021، تسجيل 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 367276 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 208 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 358753 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6366 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2157 والحالات الحرجة 362 حالة.