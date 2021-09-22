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أكّدت تضامن المملكة مع السودان في كل ما يدعم أمنه واستقراره ورخاءه

وزارة الخارجية: المملكة تستنكر وتدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن استنكارها وإدانتها الشديدين لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021م على مؤسسات الدولة الشرعية في السودان.

وأكّدت تضامن المملكة مع جمهورية السودان الشقيقة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها ورخاءها حكومةً وشعباً.