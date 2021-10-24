رئيس وزراء باكستان يغادر جدة

بعد أداء مناسك العمرة

غادر رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان والوفد المرافق له، جدة، اليوم، بعد أن أدوا مناسك العمرة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة: الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.