البنك الأهلي يسلّم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية لـ139 أسرة مستفيدة

ضمن مبادرة البنك المُتمثلة في توفير 500 وحدة سكنية للأسر الأكثر احتياجًا

احتفل البنك الأهلي السعودي وبرنامج الإسكان التنموي، اليوم، بتسليم الدفعة الأخيرة من أضخم مبادرة للإسكان التنموي الخيري يشهدها القطاع الخاص، وتمثلت بتبني البنك توفير 500 وحدة سكنية مُكتملة البناء ومؤثثة لصالح الأسر الأشد حاجة المستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي في عدد من مدن ومناطق المملكة.

جاء ذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومحافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار بن عبدالواحد الخضيري، ومسؤولي الوزارة والبنك.

ويأتي التسليم ضمن حفل نظمه البنك الأهلي السعودي لتسليم 139 أسرة مستفيدة مفاتيح وحداتها السكنية، ضمن الدفعة الأخيرة من مبادرة البنك المُتمثلة في توفير 500 وحدة سكنية مؤثثة للأسر الأكثر احتياجاً، تحت مظلة المبادرات المجتمعية التنموية التي يتبناها البنك لخدمة المجتمع، في سبيل توفير الحياة الكريمة للمواطنين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن برنامج الإسكان التنموي وعبر مبادراته المتعددة يُقوم بدور كبير بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص وأكثر من 350 جمعية خيرية في جميع مدن ومحافظات المملكة، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن التسليم اليوم يعتبر ثمرة لنضج الشراكة الفاعلة بين الوزارة والمؤسسات الوطنية المتنوعة والتي أسهمت في توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة، وامتداداً لما تم توقيعه مؤخراً مع عدد من البنوك لتوفير المسكن الملائم للأسر السعودية، مقدماً شكره لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي ولكل منسوبيه على جهودهم المبذولة.

وذكر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي المهندس عمار الخضيري، أن الدفعة الجديدة من الوحدات السكنية تعد تتويجاً للمبادرة النوعية التي أطلقها البنك في سياق دعمه للجهود الحكومية لتوفير السكن الكريم للأسر السعودية، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى حرص البنك على تعزيز شراكته مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبرنامج الإسكان التنموي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة برامج التنمية المستدامة في المملكة.

يُذكر أن تسليم الوحدات ضمن الدفعة الأخيرة شَمِل 139 أسرة في 21 مدينة ضمن غالبية مناطق المملكة، وتوزعت في ناوان ورفحاء وطريف وشقراء والدوادمي ورماح والأفلاج وحفر الباطن والمجمعة وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة والنبهانية والبدائع وتيماء وحائل والخرمة وتبوك والزلفي، ليبلغ بذلك مجموع الأسر التي استفادت من المبادرة منذ انطلاقها 500 أسرة في 26 مدينة وقرية حول المملكة.