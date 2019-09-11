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ضمن الأشواط العامة بميدان الطائف للهجن بمسافة 7 كلم و12 شوطًا

مهرجان ولي العهد.. "قبول" تحسم الشوط الأول الرئيسي لسن الثنايا

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، ضِمن مهرجان ولي العهد، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق الأشواط العامة لسنّ الثنايا بمسافة 7 كلم وبعدد 12 شوط.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:

الشوط 1..

(قبول) لـ مطلق علي الخمعلي العنزي 11:24:19



الشوط 2..

(المحيط) لـ محمد زومان محمد مرسان الهاجري 11:22:85



الشوط 3..

(جبارة) لـ سالم سعيد منانة غدير الكتبي 11:25:57



الشوط 4..

(مرفوق) لـ محمد بن سلطان سعيد المالكي 11:29:76



الشوط 5..

(مهمة) لـ نايف مبارك يسلم الصيعري 11:18:85



الشوط 6..

(سمران) لـ حزام علي حمد الفهيدة المري 11:28:89



الشوط 7..

(الحذرة) لـ عبدالله خليفة سلطان بالعبيدة 11:26:40



الشوط 8..

(همام) لـ صالح بنيه صالح البلوي 11:28:73



الشوط 9..

(سلهودة) لـ بدر وجب المغيري العتيبي 11:25:35



الشوط 10..

(غياث) لـ لاهوم سعد طالب الفهيدة المري 11:18:54 (أفضل توقيت)



الشوط 11..

(جمرة) لـ محمد حسن آل زايد الهاجري 11:23:00



الشوط 12..

(الحذر) لـ خالد حمود حمد المبخوت الهاجري 11:31:38